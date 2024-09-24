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Число жертв израильских бомбардировок на территории Ливана возросло до 492, ранены 1246 человека

00:15
  • вторник
  • 24 сентября 2024

Детский фонд ООН сообщил о смерти по меньшей мере 24 детей из-за обстрелов Ливана. Фонд призывает к деэскалации конфликта

Число жертв израильских бомбардировок на территории Ливана возросло до 492, ранены 1246 человека. Об этом в понедельник, 23 сентября, заявил минздрав страны.

Детский фонд ООН сообщил о смерти по меньшей мере 24 детей из-за обстрелов Ливана. Фонд призывает к деэскалации конфликта.

ЦАХАЛ начал наступательную операцию против "Хезболла" в Ливане, назвав её "Стрелы севера".

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