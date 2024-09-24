Детский фонд ООН сообщил о смерти по меньшей мере 24 детей из-за обстрелов Ливана. Фонд призывает к деэскалации конфликта
Число жертв израильских бомбардировок на территории Ливана возросло до 492, ранены 1246 человека. Об этом в понедельник, 23 сентября, заявил минздрав страны.
Детский фонд ООН сообщил о смерти по меньшей мере 24 детей из-за обстрелов Ливана. Фонд призывает к деэскалации конфликта.
ЦАХАЛ начал наступательную операцию против "Хезболла" в Ливане, назвав её "Стрелы севера".Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram