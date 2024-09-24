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Александр Вучич наградил орденом Сербского флага первой степени постпреда России в ООН Василия Небензю за поддержку Сербии

01:10
  • вторник
  • 24 сентября 2024

Он отметил выдающийся вклад постпреда в развитие и укрепление международного сотрудничества и дружественных отношений между Россией и Сербией

Александр Вучич наградил орденом Сербского флага первой степени постпреда России в ООН Василия Небензю за поддержку Сербии.

Он отметил выдающийся вклад постпреда в развитие и укрепление международного сотрудничества и дружественных отношений между Россией и Сербией. 

По словам Небензи, это большая честь получить такие награды, так как на протяжении многих веков Россию и Сербию связывают дружеские, братские отношения.

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