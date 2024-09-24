Также будут предусмотрены штрафы в 1 миллион рублей, обязательные работы до 480 часов или лишение права занимать должности на срок до 3 лет
За оскорбление власти в интернете будут лишать свободы на два года.
Это следует из проекта поправок к Уголовному кодексу РФ, разработанному в Госдуме. Правительство уже поддержало инициативу.
К тому же будут предусмотрены штрафы в 1 миллион рублей, обязательные работы до 480 часов или лишение права занимать должности на срок до 3 лет.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram