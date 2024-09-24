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За оскорбление власти в интернете будут лишать свободы на два года

04:20
  • вторник
  • 24 сентября 2024

Также будут предусмотрены штрафы в 1 миллион рублей, обязательные работы до 480 часов или лишение права занимать должности на срок до 3 лет

За оскорбление власти в интернете будут лишать свободы на два года.

Это следует из проекта поправок к Уголовному кодексу РФ, разработанному в Госдуме. Правительство уже поддержало инициативу.

К тому же будут предусмотрены штрафы в 1 миллион рублей,  обязательные работы до 480 часов или лишение права занимать должности на срок до 3 лет.

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