Также будут предусмотрены штрафы в 1 миллион рублей, обязательные работы до 480 часов или лишение права занимать должности на срок до 3 лет

За оскорбление власти в интернете будут лишать свободы на два года.

Это следует из проекта поправок к Уголовному кодексу РФ, разработанному в Госдуме. Правительство уже поддержало инициативу.

К тому же будут предусмотрены штрафы в 1 миллион рублей, обязательные работы до 480 часов или лишение права занимать должности на срок до 3 лет.

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