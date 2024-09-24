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Трамп назвал Зеленского "лучшим торгашом в истории"

05:28
  • вторник
  • 24 сентября 2024

По мнению политика, Зеленский желает победы демократов на предстоящих выборах в США, ведь получает от них финансовую помощь

Дональд Трамп назвал Зеленского "лучшим торгашом в истории". Об этом во вторник, 24 сентября, заявил экс-президент США на митинге своих сторонников в штате Пенсильвания.

Он подчеркнул, что после каждого визита в США Зеленский уезжает из страны с миллиардами долларов. По мнению политика, Зеленский желает победы демократов на предстоящих выборах в США, ведь получает от них финансовую помощь.

Трамп заявил, что если выиграет президентскую гонку, то первым делом позвонит "Зеленскому и президенту Путину" и скажет, что "пора заключать сделку".

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