Запад свалил вину за изменения климата на детей

Вопрос этот - еще и политический

Забудьте все, что вы знали об изменении климата. Главные враги - не грязные производства, не промышленность и не автомобили. Главная угроза климату - дети. Это не шутка. Новое поколение несет угрозу. По крайней мере, так говорят серьезные исследования. Глядя на Грету Тунберг, многие в это верят.

Издание Heute утверждает: по мнению исследователей, дети являются главными убийцами климата. Не сумасшедшие журналисты придумали броский заголовок, чтобы пощекотать нервы публике. Нет - исследователи Кимберли Николас и Сет Уайнс опубликовали работу, в которой оценили углеродный след, оставляемый каждым человеком. Рекомендации - не есть мясо, не летать на самолетах, и, главное, рожать поменьше детей. Которые вырастут и будут способствовать выбросу СО2 в атмосферу. Скажете - дичь несусветная? Нет! Современная наука.

В странах, прославившихся либеральными ценностями, зазвучали тревожные звоночки. Французские журналисты задают вопрос: что делают с нашими детьми? Что, например, делает 12-летняя девочка на шоу трансвеститов в парижском театре "Фоли-Бержер" в сопровождении матери? Где взрослым дядям и тётям подают контент категории "только для взрослых". Это что за семейные ценности?

Даже в Америке, где сидят главные застрельщики гендерных переходов и полной свободы самоопределения, консервативная пресса удивляется. Что делают малыши, например, на параде трансгендеров? Вопрос риторический. А зачем мужчины прибегают к добровольной стерилизации? Да чтобы климат спасти, объясняет Guardian.

Вопрос этот еще и политический. В Америке бушуют предвыборные страсти. И соратник Дональда Трампа Джей Ди Вэнс напоминает аудитории о взглядах Камалы Харрис, которая считает: иметь детей - позиция неправильная.

Теперь вы поняли, зачем нужны все эти гендерные переходы, когда детей заставляют решать: а кто ты сегодня, мальчик или девочка? Зачем все эти транс-мужчины и транс-женщины, эти 64 пола, от которых потомства не дождешься. Забудьте про семью. Про детей. Климатическая повестка - вот новая религия. А это ее герои. Бездетные.

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