Украинские СМИ также сообщают об атаке на военные объекты в Киевской, Сумской, Полтавской областях

Российские войска нанесли мощный удар по объекту критической инфраструктуры в контролируемом ВСУ Запорожье. Украинские издания также сообщают об атаке на военные объекты в Киевской, Сумской, Полтавской, Харьковской и Черкасской областях.

Тем временем в зоне спецоперации наши подразделения улучшили положение по переднему краю на основных направлениях. За сутки отбиты более 15 контратак противника. В общей сложности потери ВСУ составили свыше 1700 военнослужащих.

На кадрах от Минобороны экипажи БМП-3 оказывают поддержку нашим штурмовым отрядам и срывают все планы противника, который еще недавно готовился к атаке. Снаряды калибра 100 миллиметров ложатся кучно, не оставляя боевикам никаких шансов. Это подтверждают данные с беспилотников. Продвигаться российским подразделениям помогают и расчеты буксируемых орудий "Нона-К". Задача артиллеристов - не дать ВСУ вновь собрать силы на переднем крае.

Срывают наступление боевиков, уничтожают блиндажи, бронетехнику и живую силу ВСУ экипажи танков Т-80БВ. С закрытых позиций "восьмидесятка" накрывает огневые точки радикалов, которые любят использовать для укрытий частный сектор. Но это их не спасает. Кстати, серийные Т-80 на передовой превращаются в авторские боевые машины. Экипажи дополняют броню защитными элементами, которые уже не раз спасали от ударов вражеских дронов-камикадзе.

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