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Растет число жертв израильского удара по Ливану

09:03
  • вторник
  • 24 сентября 2024

США перебрасывают на Ближний Восток дополнительные силы

Растет число жертв израильского удара по Ливану. В списке погибших - уже 492 человека, в том числе 35 детей и 58 женщин. Пострадавших - более полутора тысяч.

Накануне армия еврейского государства начала упреждающую наступательную операцию. Как заявили в генштабе страны, за сутки ЦАХАЛ атаковал 1600 объектов "Хезболлы" - пусковые установки, командные пункты и другую военную инфраструктуру.

Премьер Биньямин Нетаньяху призвал жителей южных районов Ливана покинуть дома. В свою очередь, в Израиле на 48 часов введено особое положение в сфере гражданской обороны. "Хезболла" в ответ на массированные авиаудары выпустила по территории еврейского государства десятки ракет, поражены военный аэродром и авиабаза ВВС ЦАХАЛ. Кроме того, стало известно, что США перебрасывают на Ближний Восток дополнительные силы.

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