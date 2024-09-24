Морские пехотинцы освобождают населенные пункты

Российские войска продолжают выдавливать украинских боевиков из пограничных районов Курской области.

Многоцелевые истребители Су-35С надежно прикрывают наши штурмовики, бомбардировщики и вертолеты во время нанесения ими авиаударов по военным объектам и технике ВСУ. А также проводят патрулирование в курском приграничье.

Тем временем российские десантники группировки "Север" овладели опорником радикалов в лесополосе. А в ходе разведки вскрыли систему обороны и огневые средства противника, которые затем были уничтожены артиллерией и расчетами беспилотников.

Морские пехотинцы продолжают освобождать населенные пункты Курской области, захватывая вооружение и технику боевиков. В этот раз при помощи дронов они в кратчайшие сроки обнаружили и выбили врага с укрепленных позиций. А потом показали целый трофейный арсенал с американским,турецким и итальянским оружием.

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