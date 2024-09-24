Массовые беспорядки произошли в Боливии

Манифестанты забросали друг друга камнями, петардами и дымовыми шашками

Массовые беспорядки в Боливии: в Ла-Пасе произошли столкновения участников марша в поддержку бывшего президента Эво Моралеса и сторонников нынешних властей.

Манифестанты забросали друг друга камнями, петардами и дымовыми шашками. Полиции пришлось применить слезоточивый газ.

Соперничество между бывшими соратниками - действующим главой государства Луисом Арсе и Моралесом за лидерство в Социалистической партии резко обострилось на фоне грядущего выдвижения кандидата на президентские выборы, которые пройдут в будущем году. Посольство России в Боливии рекомендовало нашим гражданам воздержаться от поездок в эту страну.

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