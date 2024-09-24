Отряд кораблей России и Китая в рамках учений форсировал пролив Лаперуза

По легенде, экипажам придется отражать воздушные атаки условного противника

В рамках совместных учений "Взаимодействие-2024" отряд боевых кораблей России и Китая форсировал пролив Лаперуза и вошел в Охотское море.

По легенде, экипажам придется отражать воздушные атаки условного противника, держать противокорабельную и противолодочную оборону. А пока идет отработка совместного маневрирования, противодействия безэкипажным катерам и ведения разведки с привлечением палубных вертолетов.

Управление действиями моряков двух стран ведется единым походным штабом, расположенным на одном из боевых кораблей.

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