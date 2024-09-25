Гороскоп на сегодня, 25 сентября, для всех знаков зодиака

Марс и Луна соединились в знаке Рака

Овны

Сегодня у вас дома неспокойно, а кто-то из родных еще и подливает масла в огонь. Вы не сильны в дипломатии, но все же настройтесь сохранить мир в семье.

Тельцы

Будьте внимательны в поездках по городу, поскольку общая нервозность может сделать из любой мухи слона. Избегайте людей, которые легко выходят из себя.

Близнецы

Вы сегодня можете потратить деньги на эмоциях, о чем позже будете жалеть. Звезды также советуют воздержаться от заключения договоров с клиентами, заказчиками.

Раки

Вы полны энергии и эмоций: в вашем знаке соединились Марс и Луна. Чтобы чувствовать себя хорошо, сделайте активные упражнения и принимайтесь за дела.

Львы

Всем, кто сегодня планировал активно передвигаться по городу, заниматься спортом, стоит быть осторожнее. Есть риск травм из-за невнимательности, суеты и спешки.

Девы

Вы можете столкнуться с задержкой в получении денег из-за отсутствия нужных документов или путаницы. Будьте готовы спокойно преодолевать бюрократию.

Весы

На работе могут возникнуть неожиданные трудности, которые вас удивят. Не стесняйтесь просить время, чтобы разобраться или помощи у более опытных коллег.

Скорпионы

Будьте готовы к неожиданным встречам, которые случаются очень редко. Вообще в этот день лучше вести себя крайне выдержанно – Марс провоцирует ваше эго.

Стрельцы

Сегодня, как и другим знакам, вам не стоит ввязываться в конфликты и доказывать свою правоту. Оставайтесь в тени, чтобы избежать ссор с окружающими.

Козероги

В личной жизни неспокойно: вам так и хочется устроить скандал своей половинке или написать кому-то из бывших. Смело, но насколько дальновидно?

Водолеи

Звезды предупреждают об увеличении риска травм или конфликтов на работе. Держитесь в стороне от опасностей – лучше перестраховаться.

Рыбы

Родителям следует поставить интересы и безопасность детей на первое место. Активные игры и развлечения, тренировки, беготню по городу лучше отложить.

Лилия Любимова для "ТВ Центра"

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