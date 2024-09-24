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В Минздраве рассказали о состоянии родителей отравившихся под Красноярском детей

08:38
  • вторник
  • 24 сентября 2024

Четверо детей скончались

Отец и мать детей, которые отравились пока неизвестным веществом в поселке Красная Сопка Красноярского края и скончались, пришли в себя и находятся в удовлетворительном состоянии. Об этом во вторник, 24 сентября, рассказали в региональном Министерстве здравоохранения.
Четверо детей насмерть отравились в Красноярском крае. Все подробности

В ведомстве отметили, что пациенты остаются в сознании и продолжают находиться под наблюдением врачей, сообщает ТАСС.

Пока по-прежнему неясно, чем и как отравились четверо детей, а также сами супруги. Отец, единственный из всех принявший лекарство при появлении симптомов отравления, объяснил, что не дал таблетки детям и жене, поскольку счел это небезопасным: дети были слишком малы, а супруга беременна.

На допросе мужчина рассказал, что вызвал скорую помощь, которая доставила жену и детей в больницу, следом сестра увезла его самого в лечебное учреждение. Мать сообщила, что приобрела в магазине сырую курицу, пельмени и приправу. Посторонних веществ во время приготовления блюд она не добавляла, а приправу положила только при приготовлении курицы, причем все отравившиеся члены семьи употребляли в пищу пельмени.

Между тем в региональном главке Следственного комитета прокомментировали сообщения о том, что в день отравления семьи в их доме проводили обработку от насекомых. В организме отца детей и одной из девочек следов инсектицидного средства от мух не обнаружено, сообщает РИА Новости.

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Отравление семьи в Красноярском крае
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