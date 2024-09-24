ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Успенская обратилась к Киркорову: "Ну что, Филя, шах и мат!"

08:34
  • вторник
  • 24 сентября 2024

Певица одержала победу над поп-королем

Накануне, 23 сентября, Таганский суд Москвы взыскал с певца Филиппа Киркорова 90 тысяч рублей в пользу его коллеги Любови Успенской. Иск певицы удовлетворен частично. Теперь Киркоров должен компенсировать моральный вред, а также опровергнуть слова, сказанные в адрес артистки. Штраф должен быть выплачен в течение десяти дней.

По такому случаю Любовь Успенская на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" опубликовала пост. Артистка сообщила, что узнала радостную новость, едва приземлившись в Ереване. По словам певицы, ей "оборвали телефон".

"Ну что, Филя, шах и мат!.. Для меня принципиальное и показательное значение имеет то, что честь и достоинство Киркорова оценили ниже, чем мои. Его моральный вред оценили в 70к (!) рублей, а не в 280, как пишут некоторые СМИ. Справедливость есть, и я очень довольна решением суда! Я никого никогда не трогаю первая, но те кто трогают меня, всегда получают по заслугам", - отвесила пощечину поп-королю королева шансона.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Новости по теме
Филипп Киркоров
Филипп Киркоров
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.