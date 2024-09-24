Успенская обратилась к Киркорову: "Ну что, Филя, шах и мат!"

Певица одержала победу над поп-королем

Накануне, 23 сентября, Таганский суд Москвы взыскал с певца Филиппа Киркорова 90 тысяч рублей в пользу его коллеги Любови Успенской. Иск певицы удовлетворен частично. Теперь Киркоров должен компенсировать моральный вред, а также опровергнуть слова, сказанные в адрес артистки. Штраф должен быть выплачен в течение десяти дней.

По такому случаю Любовь Успенская на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" опубликовала пост. Артистка сообщила, что узнала радостную новость, едва приземлившись в Ереване. По словам певицы, ей "оборвали телефон".

"Ну что, Филя, шах и мат!.. Для меня принципиальное и показательное значение имеет то, что честь и достоинство Киркорова оценили ниже, чем мои. Его моральный вред оценили в 70к (!) рублей, а не в 280, как пишут некоторые СМИ. Справедливость есть, и я очень довольна решением суда! Я никого никогда не трогаю первая, но те кто трогают меня, всегда получают по заслугам", - отвесила пощечину поп-королю королева шансона.

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