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Дмитрий Певцов вернулся в кино спустя семь лет перерыва

08:39
  • вторник
  • 24 сентября 2024

Артист сделал исключение

Более пяти лет Дмитрий Певцов, когда-то считавшийся одним из самых востребованных и успешных киноактеров, не снимался. По его признанию, он устал от боевиков, криминала и ужастиков. Кроме того, артист сосредоточился на общественной работе. Однако когда ему предложили роль в картине "Девять секунд", Певцов не смог отказаться.

Лента рассказывает о подвиге российского моряка Алдара Цыденжапова, который не только спас своих сослуживцев, но и целый боевой корабль. Фильм снял режиссер Олег Штром.

"Я был нужен этому проекту. Я не мог не участвовать в этой истории. Она потрясла меня бережным отношением, любовью к этому парню, любовью к армии и флоту, к нашей стране и к зрителям. Это редкий случай", - заявил в своем телеграм-канале Певцов.

"Я семь лет не снимался, потому что не в чем! А жизнь тратить на ерунду и на то, что люди придут в зал смотреть и жрать попкорн, не хочется. Нас приучили, как свиней, есть и пить в кино", - жестко констатировал артист.

По мнению Певцова, в последнее время российский кинематограф переживает упадок. Дмитрий считает, например, что не хватает семейного и детского кино. Он убежден, что сейчас снимаются фильмы для зарабатывания денег, а не для того, чтобы что-то ценное оставить поколениям.

"У нас сейчас нет кино для детей. Куда можно пойти с детьми от 6 до 12 и старше? Потому что нельзя все начинать с вопроса: "На чем заработать бабла?" Если не будет любви, то не будет ничего", - цитирует Дмитрий Певцова Starhit.

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Дмитрий Певцов
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