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Новая Зеландия расширит санкции против России

09:00
  • вторник
  • 24 сентября 2024

Аналогичный шаг предпринят против Белоруссии

Министр иностранных дел Новой Зеландии Уинстон Питерс объявил в понедельник, 23 сентября, о введении дополнительных санкций в отношении России и Белоруссии.
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Как подчеркнул министр, эти новые санкции касаются пяти физических и шести юридических лиц и вводятся в связи с российской спецоперацией на Украине.

Рестрикции устанавливаются против субъектов, причастных к "оккупации Россией Запорожской атомной электростанции, российского военно-промышленного комплекса, а также белорусских физических и юридических лиц, оказывающих поддержку", сообщает "Интерфакс".

Несмотря на все старания западных стран, санкции не смогли обрушить экономику России. Минэкономразвития улучшило ожидания по динамике экономики России в 2024 году, прогнозирует ее рост на 3,9% (предыдущий прогноз от апреля предусматривал рост на 2,8%).

Глава кабмина Михаил Мишустин подчеркивал, что на фоне санкций особенно важно наращивать компетенции, активнее развивать отечественные передовые технологии. Политик призвал создать крепкий фундамент для технологически суверенной электронной индустрии.

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