Президент Польши назвал виновника ухудшения отношений с Украиной

Политик призвал "глубоко осознать историческое прошлое"

В напряженности украинско-польских отношений виновато правительство Польши с его резкими высказываниями. Такое заявление сделал президент Польши Анджей Дуда.

Как отметил политик в интервью телеканалу Polsat, власти Польши не должны превращать вопросы восстановления исторической правды в условие для вступления Украины в Евросоюз, имея в виду претензии в Киеву по поводу эксгумации жертв Волынской резни.

При этом Дуда напомнил, что "у украинцев есть много проблем с их историей", причем "то не только проблема Волынской резни, но и служба в подразделениях СС, сотрудничество с властями Третьего Рейха и участие в Холокосте".

В ноябре 2023 года заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблонский предупреждал, что о вступлении Украины в Евросоюз не может быть и речи, пока не будет окончательно решен вопрос с эксгумацией останков жертв Волынской резни. Он заявил, что если Варшава и захочет находиться в одном союзе со страной, с которой имеются серьезные разногласия, их придется сначала разрешить.

Встал на пути у Киева и Будапешт. Там не шутят: пока Украина запрещает национальным меньшинствам — в их числе венгры — учиться на родном языке, никакой легкой дороги в ЕС не будет.

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