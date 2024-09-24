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Орбакайте избавляется от жилья в Москве

09:08
  • вторник
  • 24 сентября 2024

Недвижимость оценивается в половину миллиарда рублей

Дача в деревне Бережки в Солнечногорском районе на Истре досталась Кристине Орбакайте в качестве подарка матери Аллы Пугачевой. Трехэтажный дом площадью 760 квадратных метров на участке 80 соток Примадонна презентовала дочери еще десять лет назад. В поместье шесть спален, бильярд, домашний кинотеатр, хаммам и бассейн.

Одно время там жил старший сын Кристины Никита Пресняков с супругой Аленой Красновой, однако после их отъезда в Америку пару лет назад дом простаивает. Недавно стало известно, что дачу Пугачевой выставили на продажу. В мае 2023 года за особняк артистки потенциальному покупателю необходимо было выложить 225 миллионов рублей. Сейчас стоимость снизили до 162 миллиона, но и это не помогает.

Меж тем стало известно, что Орбакайте продает две квартиры в центре Москвы. Само здание построено в 2008 году, а на территории находятся фитнес-центр, салон красоты, детейлинг, автомойка и шиномонтаж. За квартиры на восьмом этаже с панорамными окнами площадью 259,9 и 225,5 квадратов Кристина хочет получить по 200 миллионов за каждую жилплощадь, сообщает телеграм-канал SHOT.

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