Зеленский заявил о близости конфликта с Россией к завершению

Однако он продолжил требовать от западных партнеров помощи для ВСУ
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе своего визита в Соединенные Штаты заявил, что завершение конфликта в стране ближе, чем многие считают.
Как отметил политик в интервью телеканалу ABC News, "мы ближе к миру, чем думаем". Зеленский заявил, что "мы ближе к концу войны", но от конкретики воздержался.
Вместе с тем президент Украины продолжил требовать от западных партнеров укрепить украинскую армию, а также подчеркнул, что его план завершения конфликта — "не о переговорах с Россией", это "мост к дипломатическому пути завершения войны".
Ранее Зеленский заявил, что в вооруженном конфликте Москвы и Киева необходимо поставить точку до конца 2024 года, а для этого "мы должны максимально усилить Украину". Политик анонсировал новый "мирный саммит", хотя Россия не участвовала и в первом.
До того на встрече контактной группы в формате "Рамштайн" Владимир Зеленский предложил западным союзникам завершить конфликт уже текущей осенью и восстановить "надежный международный порядок безопасности".
При этом российский лидер Владимир Путин предупреждал, что Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых западными странами угроз. Прямое участие стран Запада в этом противостоянии меняет его суть, подчеркивал президент.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram