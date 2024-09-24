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Зеленский заявил о близости конфликта с Россией к завершению

09:38
  • вторник
  • 24 сентября 2024

Однако он продолжил требовать от западных партнеров помощи для ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе своего визита в Соединенные Штаты заявил, что завершение конфликта в стране ближе, чем многие считают.
"План победы" Зеленского включает требования аналога членства в НАТО

Как отметил политик в интервью телеканалу ABC News, "мы ближе к миру, чем думаем". Зеленский заявил, что "мы ближе к концу войны", но от конкретики воздержался.

Вместе с тем президент Украины продолжил требовать от западных партнеров укрепить украинскую армию, а также подчеркнул, что его план завершения конфликта — "не о переговорах с Россией", это "мост к дипломатическому пути завершения войны".

Ранее Зеленский заявил, что в вооруженном конфликте Москвы и Киева необходимо поставить точку до конца 2024 года, а для этого "мы должны максимально усилить Украину". Политик анонсировал новый "мирный саммит", хотя Россия не участвовала и в первом.

До того на встрече контактной группы в формате "Рамштайн" Владимир Зеленский предложил западным союзникам завершить конфликт уже текущей осенью и восстановить "надежный международный порядок безопасности".

При этом российский лидер Владимир Путин предупреждал, что Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых западными странами угроз. Прямое участие стран Запада в этом противостоянии меняет его суть, подчеркивал президент.

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