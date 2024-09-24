В МВД рассказали об аннулировании ВНЖ из-за фиктивных браков

Мигранты пытаются обойти требования закона ради российского паспорта

За первые семь месяцев 2024 года российские суды приняли 75 решений об аннулировании видов на жительство и 107 решений — об аннулировании разрешений на временное проживание иностранцев из-за признания их браков фиктивными. Такие данные во вторник, 24 сентября, привела официальный представитель Министерства внутренних дел России Ирина Волк.

Как указала Волк в Telegram-канале, фиктивные браки с гражданами Российской Федерации активно используются иностранными гражданами как способ получения миграционных статусов и в дальнейшем российского гражданства.

Однако территориальные органы МВД продолжают работу по выявлению фиктивности браков, полученные материалы они направляют в прокуратуру для инициирования перед судом вопроса о признании брака недействительным.

Ранее сообщалось, что в кабмине подготовили поправки к законопроекту, направленному на борьбу с фиктивными браками при получении иностранцами разрешения на временное проживание в России. Чтобы получить такое разрешение, в случае принятия поправок придется прожить в браке с россиянином не менее двух лет или родить ребенка.

Наряду с этим группа парламентариев от ЛДПР разработала законопроект о запрете трудовым мигрантам перевозить свои семьи в Россию. Это касается низкоквалифицированных работников, которые не имеют российского гражданства и работают в нашей стране только на основании трудового договора или патента.

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