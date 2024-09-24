Сергей Собянин подвел итоги фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу!"

Опробован новый формат сезонных фестивалей

За 100 дней фестиваль посетили более 10,5 миллионов гостей. Главной особенностью стало то, что каждое четвертое мероприятие было организовано жителями города, бизнесом или НКО. Оказалось, что больше всего горожан заинтересовали творческие и спортивные мастер-классы, тренировки и концерты.

Ежедневно Москва предлагала тысячи событий не только на традиционных фестивальных площадках, но и на бульварах, в скверах и парках, на набережных, стадионах, а главное — в шаговой доступности от дома.

Большое внимание было уделено благотворительности: в фестивале приняли участие 139 столичных некоммерческих организаций. В разных районах Москвы они проводили мастер-классы для всех желающих и знакомили москвичей и гостей столицы со своей деятельностью, рассказал Сергей Собянин в своем блоге.

Впрочем, фестивальная жизнь в столице не закончилась. На днях в Коломенском открылся казачий фестиваль. Гости смогли познакомиться с культурой и славными традициями российских казаков. В программе были заявлены турниры по рубке шашкой, а также показательные выступления по конной джигитовке - особому виду скачек, когда наездник выполняет акробатические трюки. Кроме того, прошел конкурс казачьих творческих коллективов, в котором приняли участие артисты более чем из 40 регионов России. А на главной сцене состоялся большой концерт.

Но и это еще не все. В Екатерининском парке Москвы жители и гости столицы повеселились на корейском фестивале. Посетителей ожидали выступления вокальных и танцевальных коллективов, традиционные обряды и игры, а также мастер-классы и выставка-ярмарка народных промыслов.

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