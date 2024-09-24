ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Сергей Собянин подвел итоги фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу!"

10:08
  • вторник
  • 24 сентября 2024

Опробован новый формат сезонных фестивалей

За 100 дней фестиваль посетили более 10,5 миллионов гостей. Главной особенностью стало то, что каждое четвертое мероприятие было организовано жителями города, бизнесом или НКО. Оказалось, что больше всего горожан заинтересовали творческие и спортивные мастер-классы, тренировки и концерты.

Ежедневно Москва предлагала тысячи событий не только на традиционных фестивальных площадках, но и на бульварах, в скверах и парках, на набережных, стадионах, а главное — в шаговой доступности от дома.

Большое внимание было уделено благотворительности: в фестивале приняли участие 139 столичных некоммерческих организаций. В разных районах Москвы они проводили мастер-классы для всех желающих и знакомили москвичей и гостей столицы со своей деятельностью, рассказал Сергей Собянин в своем блоге.

Впрочем, фестивальная жизнь в столице не закончилась. На днях в Коломенском открылся казачий фестиваль. Гости смогли познакомиться с культурой и славными традициями российских казаков. В программе были заявлены турниры по рубке шашкой, а также показательные выступления по конной джигитовке - особому виду скачек, когда наездник выполняет акробатические трюки. Кроме того, прошел конкурс казачьих творческих коллективов, в котором приняли участие артисты более чем из 40 регионов России. А на главной сцене состоялся большой концерт.

Но и это еще не все. В Екатерининском парке Москвы жители и гости столицы повеселились на корейском фестивале. Посетителей ожидали выступления вокальных и танцевальных коллективов, традиционные обряды и игры, а также мастер-классы и выставка-ярмарка народных промыслов.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Новости по теме
Фестивал "Лето в Москве. Все на улицу!"
Фестивал "Лето в Москве. Все на улицу!"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.