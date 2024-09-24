Украинские боевики пытаются выйти из возможного котла или сдаются в плен

Обстановка в приграничных районах Курской области - под пристальным контролем. Территорию патрулируют летчики ВКС России на сверхманевренных истребителях Су-35С. Также они прикрывают действия самолетов бомбардировочной и штурмовой авиации, которые наносят удары по противнику. Цели - опорные пункты ВСУ - выявляют операторы беспилотников. Мощный обстрел позиций националистов из всех видов вооружений - и в дело вступают штурмовые подразделения морской пехоты.

Под прикрытием снайперов небольшими мобильными группами на бронетехнике морпехи заходят в укрепрайон, уничтожают противника и проводят зачистку. Обнаружено болшое количество западного вооружения и боперипасов. Вот, например, итальянское двухствольное ружье, турецкие и американские автоматические гранатометы и боекомплекты к ним.

На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" активно действуют под Угледаром в ДНР. Город взят в полукольцо. Боестолкновения зафиксированы уже на восточных окраинах.

Александр Гордеев, начальник пресс-центра группировки "Восток": "Огнем артиллерии и ТОС поражены опорные пункты и места скопления живой силы и техники 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад, 42-й бригады территориальной обороны в районах Угледара, Октября, Зализничного и Гуляй Поля. В течение суток противник потерял до 140 военнослужащих".

Украинские боевики пытаются выйти из возможного котла или сдаются в плен.

"Отправили в Британию на месяц. Они сами говорили - чему они нас учат, если без авиации, артиллерии никакая армия не выстоит. Я не понимаю целесообразности. Если ты зашел с автоматом и ловишь от "Солнцепека" и 120-х, то я не вижу смысла туда людей заводить", - сказал один из пленных.

Подразделения группировки "Запад" захватили 58 опорных пунктов противника в районах населенных пунктов Купянск, Подол, Стельмаховка и Серебрянского лесничества. А в освобожденных районах Донецкой народной республики саперы разминируют сельхозугодья в преддверии осеннего сева. А с помощью бронированной машины разминирования "Вепрь" специалисты инженерных войск обеспечивают проходы для техники через минные поля.

Алексей Платонов, "ТВ Центр"

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