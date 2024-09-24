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Зеленского обвинили во вмешательстве в президентские выборы в США

11:40
  • вторник
  • 24 сентября 2024

Недовольство республиканцев вызвал его приезд в колеблющийся штат Пенсильвания

Владимира Зеленского обвинили во вмешательстве в президентские выборы в США. Недовольство республиканцев вызвал его приезд в колеблющийся штат Пенсильвания. В ходе своего визита в страну глава киевского режима встретится с Джо Байденом и Дональдом Трампом. А его выступление на Генассамблее ООН, как полагают эксперты, сведется к попытке добиться разрешения на удары вглубь российской территории. Однако европейские лидеры уже отвечают отрицательно.

Подробности - в репортаже Елены Макаровой.

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