Во Владивостоке устроили праздник искусства

На Международном Тихоокеанском театральном фестивале представили спектакли в различных жанрах

Пластичность и четкость движений завораживают. Постановка оживляет знаменитую одиннадцатиметровую картину в виде свитка - тысячелетний шедевр китайской пейзажной живописи

"Наша постановка шире, чем просто протанцевать пейзаж, наша постановка - о значимости пейзажного жанра и конкретно этой работы, этого свитка, в китайской культуре", - объяснил Лю Синь, хореограф Группы восточных исполнительских искусств.

Художник кистью, а танцоры движениями показывают, как изготавливают шелк, бумагу, делают тушь. Исследователь во вращающихся декорациях, словно в мыслях создателя, пытается раскрыть секрет появления полотна.

"Поэтический танец: путешествие легендарного пейзажа" - настоящий хит в Поднебесной. И такие постановки привезли во Владивосток коллективы из десяти стран.

"Культурные мосты - это очень серьезные сооружения, которые необходимы и по которым мы все друг к другу тянемся. Гуманитарные связи, которые мы очень стараемся культивировать, сейчас очень нужны", - отметила Карина Цатурова, руководитель Международного Тихоокеанского театрального фестиваля.

Из Индии - трагикомедия по мотивам пьесы Шекспира "Король лир", Бразилия представляет постановку "Брас Кубас", Аргентина, конечно же, привезла танго. Жаркий танец - теперь и в воздухе. Артисты буквально парят над сценой.

Впервые программа фестиваля - не только на сценах театров, но и на улице. Сейчас на площади во Владивостоке - барабанщики из Японии. Эти ритмы раздаются по всему центру города. Мастерство игры завораживает. Скорость, движение, драматургия, невероятная экспрессия. Искусству игре на японских барабанах тайко учатся с пяти лет. И часто посвящают этому всю жизнь. Считается, что эти ударные способны предавать звук на расстояние более трех километров и раньше служили для того, чтобы собирать людей на важные мероприятия. Музыканты говорят, что во Владивостоке звуками барабанов будут приглашать зрителей на фестиваль.

"Мы гастролируем по всему миру, были более чем в двадцати странах, и я считаю, что самая горячая публика в России. Поэтому в России мы с большим удовольствием выступаем. Для меня было очень важно участвовать в этом фестивале, и я этому очень рад", - рассказал Кунихиро Кавахара, художественный руководитель коллектива барабанщиков "Нобуси".

На выступлениях аншлаги. Большинство билетов на постановки раскуплены задолго до начала. Стать частью театрального фестиваля на берегу Японского моря приезжают все больше зрителей со всей страны.

Ольга Скрипникова, "ТВ Центр"

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