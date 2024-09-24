Зрители ТВЦ собирают средства на лечение семилетней Ниаль Абдурашитовой из Крыма

У девочки смертельная болезнь - нейробластома

"ТВ Центр" и благотворительный фонд помощи детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!". Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни также доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

Телеканал "ТВ Центр" и благотворительный фонд помощи детям WorldVita начинают сбор средств на лечение семилетней Ниаль Абдурашитовой из Крыма. У девочки смертельная болезнь - нейробластома. Ниаль прошла сложнейшее лечение, но ремиссия была недолгой, рак вернулся. Шанс спасти ребенка есть. Срочно требуется повторная трансплантация костного мозга, но чтобы она помогла, необходима дорогостоящая сопроводительная терапия. Стоимость лечения - больше 8 миллионов рублей.

Помочь может каждый - достаточно отправить SMS на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счета вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

Снова - сложное обследование. И снова - наркоз. В медикаментозном сне маленькая Ниаль была уже десятки раз. Но привыкнуть к такому лечению невозможно. И только мамина улыбка дает силы. И веру, что скоро кошмар наяву закончится, смертельная болезнь наконец отступит.

Простуда, которая подозрительно долго не заканчивалась, привела ровно шесть лет назад Ниаль в больницу. Нейробластома заднего средостения. Диагноз выбил у родителей землю из-под ног.

"Мир рухнул. Было очень тяжело. Еще я была в положении. Пришлось взять себя в руки. Бороться с этим", - вспоминает мама.

Опухоль удалили. Два года девочка смогла жить как все здоровые дети: друзья, игры с братьями и сестрами, бассейн, велосипед. И вдруг началась боль в ногах. С замиранием сердца мама и папа ждали результаты анализов.

"Нам проводили такую процедуру - стентография. После нее оказалось, что у нас "светится" весь организм. А "светится" - это метастазы. Весь скелет - от головы до кончиков пальцев", - рассказывает папа.

Семь блоков тяжелой химиотерапии, бессчетные анализы и обследования отобрали у девочки все силы. Ей сделали пересадку костного мозга, следом была иммунотерапия. Ниаль удалось спасти. Она начала готовиться к школе. И опять семья услышала страшное слово - рецидив.

"Если опухоль вместо того, чтобы вырасти на том же месте, вырастает в костях, в костном мозге, в лимфоузлах, это рецидив системный. Когда опухоль выросла не там, где она была первично. И в этом случае все сложно. Нужна системная терапия", - объяснил Илья Казанцев, заведующий отделением трансплантации костного мозга для детей №2 НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии им. Р.М. Горбачевой.

Ниаль прошла через тотальное облучение организма, после которого не могла даже есть и пить. Только спустя месяц снова появились силы вернуться к любимым занятиям. Ниаль - девочка с невероятной силой духа. Только папа знает, как отчаянно вечерами она плачет и просится домой. Именно он станет донором на операции, без которой его дочь не выживет.

Второй рецидив сильно осложнил врачам задачу. Требуется не только повторная трансплантация, но и сложное сопроводительное лечение. Донорская иммунная система вначале будет атаковать не только раковые клетки, но и здоровые.

"Чтобы не дать этому случиться, мы даем иммуносупрессию. Мы сдерживаем на какое-то время чужую иммунную систему. На фоне иммуносупрессии часто встречаются инфекции. И вот для этого часто требуются дорогостоящие препараты", - добавил доктор.

Если не провести еще одну трансплантацию и не начать лечение теми самыми препаратами в ближайшее время, шансы на выздоровление катастрофически снизятся, Ниаль погибнет. Но пересадка и сопроводительные лекарства стоят почти восемь миллионов рублей. Для семьи, где воспитывают пятерых детей, сумма неподъемная.

Родители верят, что их хрупкая, но такая терпеливая Ниаль все выдержит и победит в борьбе за свою жизнь. И обязательно пойдет в школу. Нужно только немного ей в этом помочь.

Евгения Проскурнова, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram