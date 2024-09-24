Вопросы воспитания обсуждают на форуме в Москве

В программе - мастер-классы, деловые игры и лекции
Вопросы воспитания - в центре внимания участников всероссийского совещания координаторов проекта "Навигаторы детства", которое проходит в эти в Москве.
На форум приехали представители всех регионов страны, а также города Байконур. Они обмениваются опытом и обсуждают планы на текущий учебный год.
В программе - мастер-классы, деловые игры и лекции. Среди спикеров - представители профильных министерств и ведущие эксперты в области образования.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram