Вопросы воспитания обсуждают на форуме в Москве

В программе - мастер-классы, деловые игры и лекции

Вопросы воспитания - в центре внимания участников всероссийского совещания координаторов проекта "Навигаторы детства", которое проходит в эти в Москве.

На форум приехали представители всех регионов страны, а также города Байконур. Они обмениваются опытом и обсуждают планы на текущий учебный год.

В программе - мастер-классы, деловые игры и лекции. Среди спикеров - представители профильных министерств и ведущие эксперты в области образования.

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