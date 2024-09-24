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Жителя Биробиджана задержали за подготовку диверсий

10:23
  • вторник
  • 24 сентября 2024

Он действовал по указанию Службы безопасности Украины

Сотрудники Федеральной службы безопасности России (ФСБ) задержали жителя Биробиджана, которого могли завербовать с Украины для совершения диверсий и сбора информации о военных объектах.
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Как рассказали в ФСБ во вторник, 24 сентября, мужчина был завербован украинскими спецслужбами через интернет. Помимо сбора разведданных он изготовил контейнеры с зажигательной смесью, чтобы поджечь пункт отбора на военную службу по контракту в Биробиджане.

Кроме того, злоумышленник планировал диверсии на путях железнодорожного сообщения посредством выведения из строя релейных шкафов ОАО "РЖД".

Возбуждены уголовные дела о теракте, диверсии и госизмене, сообщает "Интерфакс".

Ранее сообщалось, что сотрудники Федеральной службы безопасности задержали украинского диверсанта в Ростовской области. Агент, подготовленный натовскими инструкторами, планировал теракт на инфраструктурном объекте.

Также российские спецслужбы обвинили шестерых британских дипломатов в разведывательно-подрывной работе. Аккредитация этих сотрудников посольства Великобритании была прекращена.

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