Названа ключевая версия отравления детей в Красноярском крае

Погибли четыре ребенка

Основной версией отравления семьи в поселке Красная Сопка Красноярского края рассматривается обработка дома в день трагедии дихлофосом. Об этом во вторник, 24 сентября, рассказали в региональной прокуратуре.

В региональном управлении Следственного комитета уточняли, что жилые помещения обрабатывали дихлофосом от насекомых, дети в это время гуляли на улице. После того, как они вернулись, мать семейства приготовила ужин.

Предполагается, что члены семьи могли надышаться испарениями дихлофоса, что и стало причиной отравления, сообщается в Telegram-канале прокуратуры Красноярского края.

Вместе с тем в организме двоих детей, а также отца не нашли следов сыпучего инсектицидного средства от мух, пакет с которым обнаружили в доме после трагедии, сообщили ТАСС в ГСУ СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

Отец и мать погибших детей находятся в удовлетворительном состоянии. Погибших детей похоронят после того, как родителей выпишут из больницы. Организацией необходимых процедур занимаются родственники.

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