Собянин рассказал о масштабном обновлении подвижного состава в метро Москвы

Улучшаются технические характеристики вагонов метро

Доля новых поездов в столичном метро к 2030 году увеличится до 95%. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин рассказал во вторник, 24 сентября, в своем Telegram-канале.

В московском метро сегодня 6,6 тысячи вагонов, больше 5 тысяч из них – составы нового поколения. К 2030 году мы планируем получить еще порядка 2 тысяч вагонов, и доля новых поездов увеличится до 95%.

С опорой на пожелания пассажиров и машинистов улучшаются технические характеристики вагонов метро.

В 2012 году на маршрутах впервые появился поезд "Ока", в 2017 году мы запустили состав "Москва", в 2020-м – "Москву-2020". В марте этого года на Замоскворецкую линию вышли самые инновационные поезда серии "Москва-2024". Сейчас они курсируют и на новой Троицкой ветке.

В августе сообщалось, что в столичном метрополитене на станции "Тушинская" горожане могут протестировать сиденья для новых поездов. На специальном стенде, который имитирует вагон, были представлены сразу несколько вариантов: они различаются по размерам, расстоянию и не только.

Также Сергей Собянин перечислил изменения, которые существенно улучшили наземный транспорт Москвы. Например, благодаря отмене турникетов исчезли очереди на остановках, время посадки уменьшилось до минуты, транспорт стал ходить быстрее и чаще.

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