Бабкина озвучила реакцию Ротару на начало СВО и раскрыла секрет Пугачевой

"Казачка Надя" хорошо общалась с певицами

Надежда Бабкина в новом интервью подняла много тем, в том числе обсудила Софию Ротару и Аллу Пугачеву. Артистка отметила, что хорошо общалась и с той и с другой. А когда началась спецоперация, Ротару четко попросила Бабкину пока не трогать ее.

"Соня мне сказала: "Я умоляю тебя, не пиши мне пока ничего, я тебя прошу", - процитировала Ротару Бабкина.

Более того, "казачка Надя" оправдала певицу, предпочитающую хранить молчание вот уже второй год и ушедшую в тень, чьи сын и внук тайком пересекли границу Украины, чтобы не попасть под мобилизацию.

Не стала молчать Надежда Бабкина и про Аллу Пугачеву. По словам артистки, с молодым супругом Максимом Галкиным, признанным сейчас иноагентом, Примадонна покинула страну ночью тайком. Якобы она не предупредила даже самых близких приятельниц.

"Алла никому не сказала из своих подруг. Они договорились, условно говоря, на тот вечер собраться у нее. Подружка приехала к ним, а их нет. Домработница говорит, что они уехали ночью. Подруга отвечает, что у них сегодня намечена встреча, они должны посидеть, поболтать. А ни привета, ни ответа", - развела руками Бабкина в программе "Консерватор" на RUTUBE.

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