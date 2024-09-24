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Горожанам рассказали об олимпиаде "Безопасные дороги"

11:19
  • вторник
  • 24 сентября 2024

Участие в Олимпиаде бесплатное, потребуется гаджет с доступом к интернету

Министерства транспорта, просвещения и внутренних дел России, а также АНО "Национальные приоритеты" организовали Всероссийскую онлайн-олимпиаду для школьников "Безопасные дороги". Проверить знание основ безопасного поведения на дорогах могут ученики с первого по девятый классы.

Олимпиада пройдет на безвозмездной основе на образовательной платформе УЧИ.РУ с 24 сентября по 27 октября 2024 года. Участие в Олимпиаде бесплатное. Для прохождения Олимпиады необходимо иметь компьютер или планшет с современным браузером и выходом в Интернет.

Предполагается, что школьники будут выполнять задания в домашних условиях при возможном участии родителей.

Для успешного проведения Олимпиады в школах, необходимо до 24 сентября 2024 года (включительно) провести организационную и разъяснительную работу по участию в Олимпиаде с учащимися первых-девятых классов и их родителями (ответственные лица — классные руководители). Кроме того, до 24 сентября включительно требуется дать поручение классным руководителям ознакомиться с образовательной платформой УЧИ.РУ и в случае отсутствия аккаунта зарегистрироваться на платформе УЧИ.РУ.

Для перехода к выполнению заданий на сайте необходимо авторизоваться или зарегистрироваться на платформе УЧИ.РУ.

Подробная статистика участия школьников, зарегистрированных на платформе УЧИ.РУ, доступна в личном кабинете региона. Логин и пароль от личного кабинета можно получить, подав заявку на регистрацию. Доступ в кабинет предназначен только для представителей региональных и муниципальных органов исполнительной государственной власти области, осуществляющих управление в сфере образования.

В России продолжается работа над повышением безопасности дорожного движения. Ранее сообщалось, что более полутора тысяч камер теперь следят за мотоциклистами на столичных дорогах. Уйти от наказания за нарушение ПДД теперь очень сложно — штрафовать двухколесных участников движения будут наравне с автомобилистами.

Тем временем Государственной инспекции безопасности дорожного движения (ГИБДД) вернули старое название – Госавтоинспекция (ГАИ). Глава ведомства Михаил Черников отметил, что "милиция — не знаю, будет ли, но Госавтоинспекция уже есть".

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