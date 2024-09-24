Как фермеры московских ярмарок поддерживают участников СВО

Военнослужащие регулярно получают помощь

Фермеры московских ярмарок выходного дня поддерживают участников СВО. Например, фермер по имени Светлана регулярно отправляет продукты длительного хранения в зону боевых действий.

"Мне не все равно, через какие сложности и трудности проходят ребята на СВО. Конечно, хочется им помочь и поддержать тем, чем мы можем", — заявила женщина.

Кстати, на московских ярмарках выходного дня Светлана работает с момента их основания. Она продает здесь домашние молочные продукты, мясные деликатесы, фермерские колбасы, тушенку, сало и сыр.

Участники московских ярмарок выходного дня регулярно отправляют бойцам посылки с продуктами, а также совместными усилиями приобретают необходимое снаряжение. Вместе с провизией и экипировкой в зону СВО также передают открытки и письма с пожеланиями от детей.

Кроме того поддерживают военнослужащих и столичные предприниматели. Многие магазины запчастей для автомобилей собирают комплектующие и отправляют их солдатам через фонды, волонтерские центры, местные управы или своими силами. На фронт также отправляют двигатели, коробки передач, шины, диски, инструменты, батарейки, генераторы, лампочки и моторное масло. Магазины передают военнослужащим футболки и майки, носки и перчатки с терморегуляцией и без, шерстяные стельки для обуви. Помимо этого солдатам отправляют хозяйственные товары: средства для мытья посуды, влажные салфетки и стиральный порошок. Многие торговые точки собирают грузы, состоящие из плащ-палаток, спальных мешков, дождевиков.

Отметим, что растет число желающих пойти на военную службу по контракту. Только с начала года в войска поступили около 200 тысяч добровольцев. После подписания контракта с Министерством обороны новобранцы убывают в учебные центры для прохождения интенсивного курса боевой подготовки. Там же они получают всю необходимую форму и амуницию. После чего уже бойцов распределят по частям.

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