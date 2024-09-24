За пропаганду чайлдфри в России предложили штрафовать на 5 млн рублей

Соответствующие поправки внесены в Госдуму

В нижней палате российского парламента приступили к рассмотрению законопроекта, запрещающего пропаганду осознанного отказа от деторождения. Об этом во вторник, 24 сентября, рассказал председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

Как уточнил политик в своем Telegram-канале, речь идет о воспрепятствовании распространению информации, популяризирующей бездетность.

Что хотят запретить

В поправках содержатся нормы о запрете пропаганды бездетности в интернете, средствах массовой информации, кинофильмах и рекламной продукции. Как подчеркнул Володин, в тематических пабликах и сообществах в соцсетях нередко проявляют неуважение к родительству, а также агрессию к беременным, детям и членам многодетных семей.

Как будут наказывать

За пропаганду бездетности предлагается наказывать рублем. Штрафы могут составить до 400 тысяч рублей для физических лиц, до 800 тысяч рублей — для должностных лиц и до 5 миллионов рублей — для юридических лиц.

Зачем это нужно

Комментируя причины, по которым государство озаботилось законодательным запретом чайлдфри, Вячеслав Володин подчеркнул, что "дружная и большая семья — основа сильного государства".

Ранее российский лидер Владимир Путин отмечал, что наличие множества детей в семье должно стать в России модным, поскольку "нужно заботиться о народонаселении, повышать рождаемость". Демографическая политика властей нашей страны направлена на стимулирование граждан иметь больше детей.

Вместе с тем член комитета Госдумы по просвещению Эльвира Аиткулова, один из авторов законодательной инициативы против чайлдфри, подчеркнула, что запрет пропаганды этого движения не касается свободы выбора россиян в вопросе деторождения. Речь в поправках ведется исключительно о запрете распространения идеологии бездетности.

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