ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Финляндия досрочно вернет Китаю двух больших панд

11:57
  • вторник
  • 24 сентября 2024

Формальной причиной называют нехватку денег на содержание животных

Финляндия отправит обратно в Китай двух больших панд Луми и Пюрю до конца 2024 года. Об этом в понедельник, 23 сентября, рассказала администрация зоопарка Эхтяри, где живут сейчас эти животные.

Панде Катюше из Московского зоопарка исполнился год
Большой праздник: в Московском зоопарке поздравляют панд Диндин и Жуи
Московский зоопарк с размахом отмечает дни рождения больших панд

В зоопарке ссылаются на нехватку средств на содержание больших панд. При этом председатель правления зоопарка Эхтяри Ристо Сивонен признал, что "мы получили важную помощь и поддержку от нашего китайского партнера, задачей которого было отвечать за международную программу защиты гигантских панд".

Тем не менее, сокращение потока туристов, в том числе российских, ситуация на Украине и вызванное ею усугубление экономической обстановки привели к решению досрочно вернуть Китаю больших панд, которые были переданы финскому зоопарку в 2017 году на 15 лет. Предполагается, что Луми и Пюрю отправятся на родину до конца 2024 года, сообщает ТАСС.

Так называемая панда-дипломатия много лет используется Пекином в качестве одного из инструментов внешней политики. Согласие Китая отправить большую панду в зоопарк какого-либо государства подтверждает готовность Поднебесной развивать отношения с этой страной. Получить это уникальное животное каким-либо другим способом невозможно: все большие панды в мире являются собственностью КНР.

В ноябре 2023 года большие панды Мэйсян и Тяньтянь, которые с 2000 года проживали в Вашингтоне, вернулись на родину. Политологи отмечали, что репатриация панд — это явный знак стремительного ухудшения отношений между КНР и США.

Тем временем в Московском зоопарке живут сразу три большие панды. Самец Жуи и самка Диндин прибыли в российскую столицу из Пекина 29 апреля 2019 года специальным рейсом. В Москве у них родился детеныш, которому по итогам народного голосования дали имя Катюша. В августе малышке исполнился год.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Главное сегодня
Панда
Панда
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.