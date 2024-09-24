Финляндия досрочно вернет Китаю двух больших панд

Формальной причиной называют нехватку денег на содержание животных

Финляндия отправит обратно в Китай двух больших панд Луми и Пюрю до конца 2024 года. Об этом в понедельник, 23 сентября, рассказала администрация зоопарка Эхтяри, где живут сейчас эти животные.

В зоопарке ссылаются на нехватку средств на содержание больших панд. При этом председатель правления зоопарка Эхтяри Ристо Сивонен признал, что "мы получили важную помощь и поддержку от нашего китайского партнера, задачей которого было отвечать за международную программу защиты гигантских панд".

Тем не менее, сокращение потока туристов, в том числе российских, ситуация на Украине и вызванное ею усугубление экономической обстановки привели к решению досрочно вернуть Китаю больших панд, которые были переданы финскому зоопарку в 2017 году на 15 лет. Предполагается, что Луми и Пюрю отправятся на родину до конца 2024 года, сообщает ТАСС.

Так называемая панда-дипломатия много лет используется Пекином в качестве одного из инструментов внешней политики. Согласие Китая отправить большую панду в зоопарк какого-либо государства подтверждает готовность Поднебесной развивать отношения с этой страной. Получить это уникальное животное каким-либо другим способом невозможно: все большие панды в мире являются собственностью КНР.

В ноябре 2023 года большие панды Мэйсян и Тяньтянь, которые с 2000 года проживали в Вашингтоне, вернулись на родину. Политологи отмечали, что репатриация панд — это явный знак стремительного ухудшения отношений между КНР и США.

Тем временем в Московском зоопарке живут сразу три большие панды. Самец Жуи и самка Диндин прибыли в российскую столицу из Пекина 29 апреля 2019 года специальным рейсом. В Москве у них родился детеныш, которому по итогам народного голосования дали имя Катюша. В августе малышке исполнился год.

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