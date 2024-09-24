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Владислава Бакальчука обвинили в угрозах убийством

11:40
  • вторник
  • 24 сентября 2024

Заявление подала Татьяна Ким

Напряжение между Владиславом Бакальчуком и его жены Татьяной Ким, до вчерашнего дня носившей фамилию супруга, нарастает. Так, стало известно, что владелица Wildberries подала заявление о готовящейся силовой акции в отношении офисов фирмы. Бумага попала в следственные органы 19  сентября, но стало известно об этом лишь сейчас.

Кроме того, Татьяна Ким подала заявление и на самого Владислава Бакальчука – якобы от него исходили угрозы убийством в адрес директора компании по развитию сервисов. В частности, упоминались фразы "Когда тебе в спину стреляют…", "Возмездие скоро настанет" и т.д., передает "МК".

Сообщается, что в течение нескольких дней со стороны Бакальчука планируется организовать захваты офисов с уничтожением имущества и организацией массовых беспорядков. Каждому участнику акции, по данным службы безопасности Wildberries, было обещано около 12 тысяч рублей в день.

Но и это еще не все. По информации, выданной Татьяной Ким, несколько дней назад один из людей Бакальчука якобы сумел сделать так, что большое количество заказов получило статус "отменены", и это привело к значительному ущербу. Также еще летом сотрудников Wildberries якобы пытались подкупить, чтобы получить доступ к базе клиентов.

Правоохранительные органы организовали проверку.

Ранее в офисе Wildberries в бизнес-центре "Романов двор" произошла перестрелка. Два человека погибли, семеро пострадали. Были задержаны десять человек, в том числе и муж Татьяны Владислав Бакальчук. Впрочем, потом его отпустили.

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