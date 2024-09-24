Россиян призвали покинуть Ливан

Ситуация накаляется

Посол России в Ливане Александр Рудаков в эфире телеканала "Россия-24" призвал россиян воздержаться от туристических поездок в Ливан, а также покинуть территорию страны на коммерческих рейсах. По его словам, ситуация сейчас не располагает к туристическим поездкам.

Отметим, что очередное обострение отношений между Израилем и Ливаном началось 17 сентября, когда в арабской республике массово начали взрываться электронные устройства. "Хезболла" возложила ответственность за атаки на Израиль. В ответ ЦАХАЛ объявила о начале "нового этапа" войны.

Рудаков указал, что по состоянию на текущий момент спрогнозировать дальнейшее развитие конфликта практически невозможно. При этом посол с уверенностью сказал, что риск начала полномасштабной войны двух государств является крайне высоким.

Дипломат добавил, что если Третья ливанская война, как ее именуют местные СМИ, все же начнется, то она имеет все шансы перерасти в конфликт регионального масштаба.

Ранее посольство России в Израиле напомнило россиянам о действующей рекомендации воздержаться от посещения этой страны без крайней необходимости.

"Повторяю рекомендацию, которую министерство иностранных дел России опубликовало еще в октябре прошлого года, все ее положения остаются в силе", - заявил посол России в Израиле Анатолий Викторов в эфире телеканала "Россия-24".

Меж тем Растет число жертв израильского удара по Ливану. В списке погибших - уже 492 человека, в том числе 35 детей и 58 женщин. Пострадавших - более полутора тысяч. Накануне армия еврейского государства начала упреждающую наступательную операцию. Как заявили в генштабе страны, за сутки ЦАХАЛ атаковал 1600 объектов "Хезболлы" - пусковые установки, командные пункты и другую военную инфраструктуру.

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