Россиян предупредили о резком росте заболеваемости гриппом и ОРВИ

Вакцинация от гриппа продолжается

Заболеваемость гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) в России за минувшую неделю увеличилась на 24,7%. Об этом во вторник, 24 сентября, рассказали в Роспотребнадзоре.

Как уточняется в Telegram-канале ведомства, в стране зарегистрировано уже более 880 тысяч случаев этих инфекций. Превышение среднероссийского показателя наблюдается в 40 регионах России, причем 16,5% заболеваемости гриппом и ОРВИ случаев приходится на три субъекта: Москву, Московскую область и Санкт-Петербург.

В структуре установленных респираторных вирусов выявляются возбудители негриппозной этиологии, среди них преобладают риновирусы. Случаи выявления вируса гриппа единичны.

19 сентября заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова рассказала, что закрывать столичные школы из-за всплеска заболеваемости ОРВИ и гриппом не собираются.

Самым надежным средством, сокращающим риск инфицирования гриппом, остается вакцинация. Кроме того, прививка подстрахует от осложнений, даже если избежать инфицирования не удастся. В России продолжается кампания по вакцинации от гриппа.

У пресс-секретаря главы государства поинтересовались, прививается ли от гриппа Владимир Путин. Спикер Кремля Дмитрий Песков отказался отвечать, подчеркнув, что это личная информация.

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