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В Турции раскрыли, что означает ее заявка в БРИКС для НАТО

12:36
  • вторник
  • 24 сентября 2024

Вступить в БРИКС хотят свыше 30 стран

Заявка Турции на членство в БРИКС — это революционное событие. Такую оценку высказал во вторник, 24 сентября, заместитель председателя турецкой партии Vatan ("Родина") Хакан Топкурулу.
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Как отметил политик, поражает тот факт, что заявления на вступление в БРИКС уже подали 34 государства. Однако поистине революционным является то, что один из таких заявителей — член Североатлантического альянса.

Топкурулу подчеркнул, что "это революционное событие с точки зрения того, что страна-член НАТО разорвет цепь НАТО и станет членом БРИКС", сообщает РИА Новости.

Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер предупредил, что "ставка Турции на Евразию" в виде заявки на членство в БРИКС — это смерть для НАТО, а Евросоюз, не принимающий Турцию уже десятки лет, просуществует еще меньше.

Чрезвычайный и полномочный посол России Вениамин Попов рассказал, по каким направлениям группа БРИКС и государства Глобального юга могут начать формировать новый справедливый миропорядок.

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