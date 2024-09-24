SHAMAN вернул в бюджет Ставропольского края 15 миллионов рублей

Выступление артиста так и не состоялось

Выступление SHAMANа (настоящее имя Ярослав Дронов) планировалось на праздновании дня Ставропольского края 14 сентября. Однако за несколько дней до праздника глава региона Владимир Владимиров провел опрос, стоит ли тратить деньги на артистов, и большинство жителей ответило отрицательно.

81% опрошенных высказались против проведения праздников в любом формате. После этого глава региона рассказал, что желание народа будет услышано, а культурно-массовые мероприятия в регионе свернут. Сейчас телеграм-канал Baza со ссылкой на письмо прокуратуры сообщает, что артист вернул все выплаченные деньги. Между краевой филармонией и представителями Ярослава Дронова было подписано допсоглашение о расторжении договора, в итоге 15 миллионов 300 тысяч 300 рублей были возвращены в бюджет края.

Примечательно, что в договоре с Дроновым есть пункт, в котором указано, что певец не возвращает предоплату в случае отмены концерта по желанию заказчика.

Ранее решение провести концерт SHAMANa в Оренбургской области раскритиковала депутат Нина Останина. По ее словам, выделять 16 миллионов рублей из бюджета на выступление артиста "сомнительно и цинично", ведь еще не все жители, пострадавшие от паводка после прорыва дамбы, получили выплаты. Тогда власти Оренбургской области отметили, что деньги артисту уже заплатили, а по условиям контракта в случае отмены выступления вернуть их уже нельзя.

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