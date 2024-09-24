Цели спецоперации будут достигнуты, несмотря ни на что

Российская специальная военная операция будет завершена, как только цели, поставленные нашей страной, будут достигнуты. Такое заявление сделал во вторник, 24 сентября, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представитель Кремля прокомментировал заявление украинского президента Владимира Зеленского о том, что якобы достижение мира в конфликте с Россией ближе, чем многие думают.

Песков напомнил, что "любая война — она так или иначе завершается миром", но при этом "для нас абсолютно безальтернативным является достижение наших поставленных целей", сообщает "Интерфакс".

Между тем Зеленский заявил, что его план завершения конфликта — "не о переговорах с Россией", это "мост к дипломатическому пути завершения войны". Подробности он не привел.

При этом председатель Государственной думы Вячеслав Володин подчеркивал, что Соединенные Штаты и европейские страны пытаются закамуфлировать свое участие в конфликте против России, хотя на самом деле, НАТО уже полностью втянулось в войну с нашей страной.

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