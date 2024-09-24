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В Кремле отреагировали на заявление Зеленского о близком мире

13:00
  • вторник
  • 24 сентября 2024

Цели спецоперации будут достигнуты, несмотря ни на что

Российская специальная военная операция будет завершена, как только цели, поставленные нашей страной, будут достигнуты. Такое заявление сделал во вторник, 24 сентября, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Зеленский заявил о близости к завершению конфликта с Россией

Представитель Кремля прокомментировал заявление украинского президента Владимира Зеленского о том, что якобы достижение мира в конфликте с Россией ближе, чем многие думают.

Песков напомнил, что "любая война — она так или иначе завершается миром", но при этом "для нас абсолютно безальтернативным является достижение наших поставленных целей", сообщает "Интерфакс".

Между тем Зеленский заявил, что его план завершения конфликта — "не о переговорах с Россией", это "мост к дипломатическому пути завершения войны". Подробности он не привел.

При этом председатель Государственной думы Вячеслав Володин подчеркивал, что Соединенные Штаты и европейские страны пытаются закамуфлировать свое участие в конфликте против России, хотя на самом деле, НАТО уже полностью втянулось в войну с нашей страной.

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