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Песков оценил попытку Киева добиться через суд демонтажа Крымского моста

13:18
  • вторник
  • 24 сентября 2024

Арбитраж в Гааге начал слушания по иску Украины

Позиция России относительно принадлежащей ей инфраструктуры, в том числе Крымского моста, давно озвучена и понятна. Такое заявление сделал во вторник, 24 сентября, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представитель Кремля высказался в свете требования киевского режима к России демонтировать Крымский мост, озвученное через суд в Гааге.

Как отметил Песков, он воздержался бы от каких-то комментариев, поскольку "наша позиция по всей инфраструктуре Российской Федерации — она абсолютно понятна" и "является для нас абсолютно превалирующей", сообщает "Интерфакс".

Украинские националисты не оставляют попыток разрушить мост через Керченский пролив. В мае министр обороны России Андрей Белоусов рассказал, что российские войска отразили 29 мая массированную атаку на Крымский мост десятком ракет ATACMS американского производства.

Продолжается проведение следственных и иных процессуальных действий в отношении виновников теракта на Крымском мосту, совершенного в октябре 2022 года. Организаторы и некоторые исполнители скрываются от ответственности за пределами России.

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