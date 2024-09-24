Андрейченко объявила о готовности снова выйти замуж за Дунаевского

Актриса призналась, что до сих пор любит композитора

Актриса Наталья Андрейченко официально была замужем дважды. Впервые она сочеталась браком с композитором Максимом Дунаевским. Она родила от него сына Дмитрия. Правда, впоследствии он стал носить фамилию своего отчима, второго мужа Андрейченко, актера и режиссера Максимилиана Шелла. У Дмитрия есть младшая сестра Настасья. Она появилась на свет во втором браке актрисы.

Последние годы Наталья Андрейченко жила в Мексике, однако на днях приехала в Москву, чтобы презентовать свою книгу "Откровение". В ней она подробно рассказала об отношениях с Максимом Дунаевским. По признанию актрисы, она влюбилась не столько в него, сколько в его гений. Однако их отношения завершились, когда Андрейченко узнала, что от Дунаевского родила другая женщина.

По прошествии лет в шоу Андрея Малахова появилась дочь композитора. Андрейченко тоже звали на эту программу. Она согласилась приехать, но "обсирать" Дунаевского отказалась. В итоге, правда, на ток-шоу она не приехала.

"Я верю в любовь. Каждый человек может совершить ошибку, но я убеждена, что если один человек любит другого человека по-настоящему, то эта любовь сохраняется навсегда", - заявила актриса.

По словам Натальи Андрейченко, у них с Максимом Дунаевским до сих пор "потрясающие отношения". Артистка призналась, что все еще его искренне любит. "Понимаете, мне с ним хорошо, мне с ним удобно", - объяснила Андрейченко.

"Это, конечно, смешно, но я бы запросто вышла за него замуж второй раз, как Элизабет Тейлор и Ричард Бартон два раза женились и два раза разводились. Вот так любовь!" - приводит откровения актриса "КП".

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