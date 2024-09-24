Сергей Собянин назвал самые старые парки Москвы

14-ти из них в этом году исполняется больше 50 лет

Для Таганского парка, расположенного на Таганской улице (дома 40–42), этот год особенный — ему исполняется 90 лет. здесь растут тополя, каштаны, липы, клены, ясени, яблони и трехсотлетний черешчатый дуб, весной распускаются тюльпаны и сирень. Прогуливаясь по парку, можно встретить скворцов, дроздов, синиц, трясогузок и белок. Тут располагаются большой фонтан, открытая эстрада, веревочный парк, детские и спортивные площадки, стадион с футбольным полем, трибунами и беговыми дорожками, центр творчества, физкультурно-оздоровительный комплекс, центр боевых искусств, а также Музей фокусов и иллюзий.

Сад "Эрмитаж" был основан 130 лет назад. Он стал первым увеселительным садом в Москве с беседками, клумбами, театром, эстрадой, кофейнями и павильонами. Сегодня парк является охраняемым памятником садово-паркового искусства. Его регулярно обновляют и благоустраивают. Здесь проходят концерты, спектакли и фестивали.

А история усадьбы Воронцово вообще насчитывает пять столетий и считается памятником садово-паркового искусства и архитектуры площадью 40,7 гектара. На ее территории находятся каскад прудов, дубовая роща, итальянский и китайский сады. В парке есть детские площадки, аттракционы, уличные кафе и катки. В имении часто устраивают городские праздники и квесты, проводят флешмобы и выставки. А еще здесь организуют спортивные занятия и экскурсии.

Еще один исторический парк Москвы — музей-заповедник "Коломенское". Сегодня это уникальная историко-культурная территория, где сохранились средневековые ландшафты и памятники природы.

Парк "Сокольники" — еще одно любимое у москвичей место для прогулок еще с конца XIX, который в В 1979 году признали объектом культурного наследия, памятником садово-паркового искусства регионального значения.

Парк культуры и отдыха "Измайловский" был создан в 1931 году. На протяжении 30 лет он носил имя Иосифа Сталина. На его территории находится старейшее в городе колесо обозрения, музей боевой техники под открытым небом "Площадь мужества", Круглый пруд XVII века и музыкальная беседка.

Ранее в санкт-петербургском Петергофе начал работу Осенний фестиваль фонтанов. Масштабные световые представления, театральные перформансы, яркие инсталляции погрузили зрителей в атмосферу фантазийных миров. Насладиться незабываемым шоу приехали тысячи гостей. Петергофские фонтаны после осеннего праздника будут работать еще три недели. Полюбоваться легендарным золотым Самсоном в этом году можно до 13 октября.

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