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На юго-западе Москвы столкнулись пять машин

14:59
  • вторник
  • 24 сентября 2024

На пересечении Варшавского и Расторгуевского шоссе дорогу не поделили два автобуса, самосвал и две легковушки

В Москве выясняют обстоятельства крупного ДТП на юго-западе города. Там столкнулись сразу пять машин. Два человека пострадали.

Все произошло накануне поздно вечером. На пересечении Варшавского и Расторгуевского шоссе дорогу не поделили два автобуса, самосвал и две легковушки, одна из них такси. Последней досталось больше всего. Удар пришелся в сторону водителя, сильно повреждена вся передняя часть. С места ДТП машину пришлось увозить на эвакуаторе.

Кроме того, появились новые подробности пятничного ДТП на Мичуринском проспекте, в результате которого три человека погибли, еще четверо пострадали. В такси, стоящее на светофоре, врезался "Форд". Как сообщили в столичной прокуратуре, его водитель находился за рулем в алкогольном и наркотическом опьянении. Теперь мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

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