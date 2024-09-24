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Врачи ГКБ имени Иноземцева удалили пациентке спайки, образовавшиеся после другой операции

15:07
  • вторник
  • 24 сентября 2024

Хирургическое вмешательство решили провести лапароскопически

К тому времени, как ее госпитализировали по скорой в ГКБ имени Иноземцева, Светлана Пятышева не могла есть уже больше двух недель. К врачам в своем городе, конечно, обращалась, но помочь ей так и не смогли.

"Я с болями в желудочно-кишечном тракте. С такими сильными, что я не могла справиться. Это была и рвота, и невозможность принятия пищи", - говорит она.

В московской клинике женщине провели полный спектр обследований. Оказалось, что причинами болевых приступов стала кишечная непроходимость, вызванная спайками.

"В данном случае у пациентки был выраженный спаечный процесс, который привел к тому, что возникла полная непроходимость кишечника. Состояние ее прогрессивно ухудшалось", - рассказал Александр Лукьянов, и.о. заместителя главного врача по хирургическому профилю ГКБ имени Иноземцева.

Пациентке срочно требовалась операция. Чтобы очередное хирургическое вмешательство в будущем не вызвало образования новых спаек, процедуру решили провести лапароскопически.

"Мы активно внедряем все возможные способы малоинвазивных методов лечения. Он заключался в том, что через три небольших прокола выполняется ревизия органов брюшной полости. Находится препятствие, которое является причиной возникновения спаечно-кишечной непроходимости, и это препятствие устраняется", - объяснил главный врач ГКБ имени Иноземцева Арнольд Маркаров.

После того, как хирургам удалось рассечь все спайки, кишечник пациентки расправился. Такой метод лечения в медицине называют лапароскопический адгезиолизис или разделение. Он считается минимально травматичным для пациентов. Менее чем через неделю после операции Светлана готовится к выписке.

Лапароскопический адгезиолизис в ГКБ имени Иноземцева проводят также при подозрении на спаечную болезнь в органах малого таза у женщин, когда патология может повлиять на способность к зачатию и вынашиванию ребенка. Нередки здесь и гибридные операции по малоинвазивному рассечению спаек.

Татьяна Сидорова, "ТВ Центр"

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