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Фестиваль финансовой грамотности проходит в столице

15:02
  • вторник
  • 24 сентября 2024

До конца недели эксперты будут рассказывать горожанам, как управлять личными и семейными финансами

В Москве проходит Фестиваль финансовой грамотности и предпринимательской культуры.

До конца недели эксперты будут рассказывать горожанам, как управлять личными и семейными финансами, планировать свой бюджет, консультируют, как начать собственный бизнес. Основными площадками стали школы, колледжи, вузы, городские библиотеки и центры московского долголетия - всего 200 локаций. Особая программа ждет гостей в последний день фестиваля 28 сентября. 

"28 сентября в цифровом деловом пространстве на Покровке, 47 будет более 25 активностей, мы подготовили для наших гостей очень интересные тематики. Помимо лекционной программы, на мероприятии можно будет пройти финансовый чек-ап, то есть определить свой уровень финансовой грамотности, а также потренировать навыки финансово грамотного поведения в технологиях виртулальной реальности", - рассказала Юлия Комкова, заместитель руководителя Департамента финансов.

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