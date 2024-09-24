В Московском регионе продолжает действовать максимальный уровень пожарной опасности

Это означает, что любой открытый огонь на природе запрещен

Этот сентябрь стал самым сухим и жарким за 145 лет - всю историю метеонаблюдений. Температура выше нормы на 5 градусов, а к сегодняшнему дню не выпало ни капли осадков. Поэтому пикник на природе сейчас - не лучшая затея. На территории Московской области введен особый противопожарный режим: запрещено разводить костры, сжигать растительность и использовать открытый огонь. Сотрудники лесной инспекции проводят рейды, чтобы следить за соблюдением правил.

"Сотрудниками лесной охраны проводятся в первую очередь разъяснительные работы с гражданами. Разъясняется ответственность в случае нарушения правил пожарной безопасности. На тех, кто не согласен соблюдать законодательство, составляются протоколы", - рассказал Александр Бычков, лесничий подольского филиала ГКУ МО "Мособллес".

В московском регионе пожарная опасность достигла 4-й степени, а в некоторых районах и 5-й - самой высокой из возможных.

"Гражданам надо помнить, что в условиях особого противопожарного режима на территории МО, который действует с 22 июня 2024 года и по настоящее время, использование открытого огня, а также огня в мангалах и жаровнях запрещено", - указал Владимир Бажин, государственный лесной инспектор.

Всем хочется продлить лето и провести последние теплые дни на природе. Но, за, казалось бы, невинные посиделки у костра или мангала можно заплатить довольно дорого - штраф сейчас составляет 50 тысяч рублей. Если подумать, то на эти деньги можно было бы провести выходные в хорошем загородном отеле, со спа-процедурами и системой "все включено".

В основном отдыхающие реагируют на просьбы лесников потушить огонь с пониманием. Но находятся и те, кто вступает в перепалку с представителями исполнительной власти. А это уже - не только штраф.

Эта неделя тоже будет аномально тёплой - в среду и в четверг воздух прогреется до 25 градусов. Дождь ожидается только в пятницу, и то кратковременный. Поэтому, отдыхая на природе, лучше обойтись без открытого огня.

Александра Панина, "ТВ Центр"

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