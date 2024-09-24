Началась реставрация фасада и кровли здания биржи на Ильинке

Эталон классики в архитектуре 19-го века

"Храм Меркурия", образец классицизма и украшение самого центра Москвы. Здание биржи 19 века сейчас - в строительных лесах. Реставрация предстоит масштабная. Уже начались работы на фасадах. Их расчищают, освобождают от старых слоёв краски.

"Мы расчищаем от слоев краски, их здесь пять штук, то есть мы должны расчистить до основания, после этого мы какие-то треснувшие места восстановим специальным раствором и заново покрасим", - объяснил один из реставраторов.

Здание на Ильинке, в котором сейчас находится Торгово-промышленная палата, было построено в середине 70-х годов 19 века по проекту архитектора Александра Каминского. После революции добавился еще один этаж. И появилась кровля довольно сложной формы. В последнее время местами были выявлены осыпания краски, трещины и коррозия на металлических элементах.

"Мы планируем восстановить, отреставрировать фасад здания с заменой исторических элементов, дверных, оконных деревянных наполнений, укреплением кирпичных кладок, несущих конструкций, подвальных помещений", - сообщил Дмитрий Бачинский, заместитель управляющего делами Торгово-промышленной палаты.

Окна, кстати, в здании биржи довольно необычные. Сделаны из лиственницы - прочнейшей древесины. К тому же это очень редко встречающаяся в московских зданиях оконная система. В девятнадцатом веке, как правило, ставили коробки, створки навешивались на петли, а здесь все иначе.

"Архитекторы установили колоду, колода - это такой большой каркас из лиственницы с сечением двести сантиметров. Здесь видна часть этой колоды. И в нее ставили створки, но уже без петель, поэтому они применили для навески этих створок крючки", - указала архитектор Мария Кучерявых.

Окна не должны были открываться. И сейчас для реставраторов это большая сложность. Их придется снимать, расчищать в мастерской, а потом возвращать на крючки. Подоконники тоже оказались с сюрпризом: они каменные.

Сейчас реставраторы - на начальном этапе, когда подробно исследуется состояние здания и его элементов. Это позволяет понять, что делать дальше и в каком объеме. Как и на любом историческом объекте, наверняка еще будут открытия и изменения проекта. В планах же - привести в порядок и при необходимости восстановить и кровлю, и эффектную скульптурную группу на фронтоне, и все лепные элементы.

"Лепной декор будет укреплен, заделаны трещины, утраченные элементы будут воссозданы. Отдельное внимание реставраторы уделят чугунным элементам этого памятника - фонарям-бра, оконным решеткам, навесам, а также ажурному украшению кровли", - заявил Алексей Емельянов, руководитель Департамента культурного наследия Москвы.

Внутренние интерьеры реставрация на этот раз не затронет. Скрываться за строительными лесами вся красота будет недолго. Завершить работы планируют уже в следующем году.

Юлия Богоманшина, "ТВ Центр"

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