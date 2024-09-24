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Итоги независимого наблюдения в Единый день голосования обсудили в Общественной палате

14:45
  • вторник
  • 24 сентября 2024

В совещании участвовали представители региональных штабов и правозащитники

Итоги независимого наблюдения в Единый день голосования обсудили в Общественной палате России. В совещании участвовали представители региональных штабов и правозащитники.

Они провели анализ избирательной кампании. Отдельно остановились на программе подготовки наблюдателей. Обучение по ней прошли более 65 тысяч человек в разных субъектах. Кроме того, отметили эффективное решение проблем и неординарных ситуаций на избирательных участках.

"Общественные штабы, институты общественного контроля стали реальной общественной силой, показывают свою эффективность, значимость, заметность, и с этим нельзя не считаться. Мы приходим к выводу, что выборы в Единый день голосования-2024 прошли в соответствии с действующим законодательством и позволили гражданам реализовать свои избирательные права свободно и в полном объеме", - заявил Александр Брод, член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека, председатель ассоциации НОМ.

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