Принят закон об освобождении от уголовной ответственности за службу в армии

Поправки рассмотрела Госдума

Нижняя палата российского парламента приняла поправки в законодательство, предусматривающие освобождение от уголовной ответственности подсудимых, проходящих военную службу. Документ был принят сразу во втором и третьем чтениях во вторник, 24 сентября.

Как уточняет РИА Новости, это позволит освобождать от уголовной ответственности на стадии судопроизводства обвиняемых, которые проходят военную службу в период мобилизации или заключили контракт о прохождении военной службы с Министерством обороны России.

То же самое касается осужденных, приговор в отношении которых был вынесен, однако не вступил в законную силу, даже если уже подана апелляция.

В России уже разрешено лицам, осужденным за совершение некоторых преступлений, отправляться воевать на спецоперацию. Спикер Кремля Дмитрий Песков отмечал, что практика помилования за участие в СВО не содержит исключений в отношении осужденных по резонансным преступлениям. При этом законодательство предусматривает исключения по иным основаниям.

Например, не разрешается подобное помилование в случаях, где люди осуждены по экстремистским статьям. Сообщения в интернете о том, что бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин), отбывающий срок по такой статье, отправлен в зону спецоперации, оказались фейком.

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