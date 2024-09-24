В Госдуме призвали признать Совет Европы нежелательной организацией

Запрос направлен в Генпрокуратуру

Депутат Государственной думы России Андрей Луговой обратился в компетентные органы с просьбой признать деятельность Совета Европы нежелательной на территории нашей страны. Об этом парламентарий рассказал во вторник, 24 сентября.

Как написал политик в своем Telegram-канале, он направил запрос на имя генерального прокурора России Игоря Краснова "с просьбой дать правовую оценку откровенно русофобской политики Совета Европы".

По мнению Лугового, Совет Европы "полностью деградировал как демократическая площадка", а его решения носят антироссийский характер и несут угрозу конституционному строю России.

Например, в сентября Парламентская Ассамблея СЕ, как пишет депутат, принимала членов так называемого "Антивоенного комитета России" (деятельность организации признана нежелательной на территории Российской Федерации), которые обсуждали "силовые методы свержения государственной власти в России".

Весной 2022 года наша страна вышла из Совета Европы, превратившегося в русофобскую структуру, вместе со всеми договорами и соглашениями. Однако изолироваться от мира Россия не собирается, продолжая и развивая взаимодействие с дружественными государствами, подчеркивали в Москве.

В феврале 2024 года российский министр иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что вопрос выхода России из Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) пока не обсуждался, хотя он уже "висит в воздухе".

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