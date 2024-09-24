ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Госдуме призвали признать Совет Европы нежелательной организацией

14:02
  • вторник
  • 24 сентября 2024

Запрос направлен в Генпрокуратуру

Депутат Государственной думы России Андрей Луговой обратился в компетентные органы с просьбой признать деятельность Совета Европы нежелательной на территории нашей страны. Об этом парламентарий рассказал во вторник, 24 сентября.

Как написал политик в своем Telegram-канале, он направил запрос на имя генерального прокурора России Игоря Краснова "с просьбой дать правовую оценку откровенно русофобской политики Совета Европы".

По мнению Лугового, Совет Европы "полностью деградировал как демократическая площадка", а его решения носят антироссийский характер и несут угрозу конституционному строю России.

Например, в сентября Парламентская Ассамблея СЕ, как пишет депутат, принимала членов так называемого "Антивоенного комитета России" (деятельность организации признана нежелательной на территории Российской Федерации), которые обсуждали "силовые методы свержения государственной власти в России".

Весной 2022 года наша страна вышла из Совета Европы, превратившегося в русофобскую структуру, вместе со всеми договорами и соглашениями. Однако изолироваться от мира Россия не собирается, продолжая и развивая взаимодействие с дружественными государствами, подчеркивали в Москве.

В феврале 2024 года российский министр иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что вопрос выхода России из Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) пока не обсуждался, хотя он уже "висит в воздухе".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Главное сегодня
Депутат Госдумы Андрей Луговой
Депутат Госдумы Андрей Луговой
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.